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В красноярской Покровке ночью сгорел Hummer
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В красноярской Покровке ночью сгорел Hummer 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске на парковке возле дома сгорел дорогостоящий автомобиль Hummer. Фото с места происшествия очевидцы разместили в социальной сети.
Машина в Покровском загорелась ночью. Сигнал о пожере на ул. Чернышеского в МЧС поступил в 2:09. Тушили возгорание 6 пожарных. Они справились за 20 минут, но за это время автомобиль успел полностью сгореть. Также от огня пострадала стоявшая рядом иномарка. Причины пожара выясняются. Пользователи соцсети предполагают поджог, так как автомобиль регулярно оставляли на ночь около окон жилых квартир.
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