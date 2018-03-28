Госинспекция побывала с проверкой в торговом центре Барнаула

Специалисты Госинспекции Алтайского края побывали с проверкой в торговом центре Барнаула , расположенном на улице Власихинской. Таким образом ведомство приступило к выполнению поручения губернатора края о проведении в регионе контрольно-надзорных мероприятий в местах массового пребывания людей после трагедии в Кемерове

Напомним, в пожаре, который произошел в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», погибли 64 человека, большинство из которых дети.

От Госинспекции глава региона потребовал усилить надзор за соблюдением строительных норм и правил при возведении торговых объектов. Даны также поручения и главам муниципалитетов.

Первым в списке оказался барнаульский ТЦ «Волна». Согласно заключению экспертов, трехэтажное здание с подземной парковкой имеет положительное заключение негосударственной экспертной организации. После завершения строительства сотрудники Госстройнадзора подтвердили, что возведенный объект соответствует проектной документации, в том числе требованиям пожарной безопасности.

Так, здание оснащено автоматической системой пожаротушения, резервуаром с водой, системами дымоудаления, оповещения, газоанализаторами. На всех трех этажах есть эвакуационные выходы, огнетушители и пожарные рукава. Специалисты также подтвердили наличие стационарных телефонов и кнопок вызова «01».

Начальник отдела Госстройнадзора по Барнаулу Иван Жданов заявил, что проектно-сметная документация всех торговых центров Алтайского края проходит через руки сотрудников ведомства. На всех этапах строительства осуществляются надзорные мероприятия. Он отметил, что на каждом объекте выявляют нарушения, но их устраняют в установленные сроки.

«Ни один объект, имеющий нарушения, в том числе норм пожарной безопасности, не получил заключения Госинспекции о соответствии проектной документации», — говорит руководитель Госинспекции края Андрей Степанов

По словам специалистов, после сдачи объекта ответственность за безопасность посетителей в первую очередь несут их владельцы.

Кстати