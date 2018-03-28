Ещё
Госинспекция побывала с проверкой в торговом центре Барнаула
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госинспекция побывала с проверкой в торговом центре Барнаула 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалисты Госинспекции Алтайского края побывали с проверкой в торговом центре Барнаула, расположенном на улице Власихинской. Таким образом ведомство приступило к выполнению поручения губернатора края о проведении в регионе контрольно-надзорных мероприятий в местах массового пребывания людей после трагедии в Кемерове.
Напомним, в пожаре, который произошел в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», погибли 64 человека, большинство из которых дети.
От Госинспекции глава региона потребовал усилить надзор за соблюдением строительных норм и правил при возведении торговых объектов. Даны также поручения и главам муниципалитетов.
Первым в списке оказался барнаульский ТЦ «Волна». Согласно заключению экспертов, трехэтажное здание с подземной парковкой имеет положительное заключение негосударственной экспертной организации. После завершения строительства сотрудники Госстройнадзора подтвердили, что возведенный объект соответствует проектной документации, в том числе требованиям пожарной безопасности.
Так, здание оснащено автоматической системой пожаротушения, резервуаром с водой, системами дымоудаления, оповещения, газоанализаторами. На всех трех этажах есть эвакуационные выходы, огнетушители и пожарные рукава. Специалисты также подтвердили наличие стационарных телефонов и кнопок вызова «01».
Начальник отдела Госстройнадзора по Барнаулу Иван Жданов заявил, что проектно-сметная документация всех торговых центров Алтайского края проходит через руки сотрудников ведомства. На всех этапах строительства осуществляются надзорные мероприятия. Он отметил, что на каждом объекте выявляют нарушения, но их устраняют в установленные сроки.
«Ни один объект, имеющий нарушения, в том числе норм пожарной безопасности, не получил заключения Госинспекции о соответствии проектной документации», — говорит руководитель Госинспекции края Андрей Степанов.
По словам специалистов, после сдачи объекта ответственность за безопасность посетителей в первую очередь несут их владельцы.
Кстати
В сентябре прошлого года в «Волне» пожарные подразделения провели учения. Огнеборцы тушили условный пожар в здании, где могут находиться сотни граждан. Тогда начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ярослав Грабовский назвал сложности работы при ЧП в подобных помещениях. Это большая протяженность путей эвакуации, сложная планировка здания и горючесть кровельных материалов.
АиФ — Алтай: последние новости
Как вести себя при пожаре в торговом центре? Барнаульцев призывают устроить бойкот торговым центрам из-за ЧП в Кузбассе После Кемерова. В Алтайском крае проверят все торговые центры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным964
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово81
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля64
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»33
Перестройка системы: деньги возьмут у населения135
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
00:38
Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
Компании Украина
04:00
Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Оружие Армия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
02:30
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение