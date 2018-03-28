Спасатели эвакуировали из двух пожаров 39 жителей Волгоградской области

Сотрудники МЧС эвакуировали 39 жителей Волжского и Камышина из горящих жилых домов 27 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании в Камышине в 14:47. На улице Совхозная в одной из квартир двухэтажного дома загорелись вещи по всей площади. Расчетам 29-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь в 15:01. Было эвакуировано 17 жильцов. В результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Второй пожар произошел в 16:11 в Волжском. На улице Мира в одной из квартир в девятиэтажке тоже загорелись домашние вещи. Расчеты 32-й пожарно-спасательной части смогли потушить огонь в 16:29. Эвакуировано было 22 человека. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки. В результате происшествия никто не пострадал.