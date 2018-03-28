Отец задержанного охранника «Зимней вишни» поделился версией отключения сигнализации

В момент начала возгорания его сын находился на рабочем месте.

Отец задержанного охранника кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» 28 марта заявил, что его сын не отключал сигнализацию. По его словам, это было сделано за неделю до пожара.

— Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается, — отметил Игорь Антюшин.

Мужчина рассказал, что в момент начала возгорания его сын находился на рабочем месте перед компьютерными мониторами. Как только охранник увидел дым, он побежал на четвертый этаж.

— Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене было еще двое сотрудников ЧОПа. Для такой огромной площади это ничтожно мало, — сказал отец охранника.

По его мнению, сын и другие сотрудники уже ничего не смогли бы сделать, чтобы повлиять на ситуацию, передает RT.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании в ходе расследования пожара пяти подозреваемых, в том числе сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» отключил систему оповещения.

Трансляция «ВМ»

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательной центре «Зимняя вишня» в Кемерово возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. По делу о возгорании задержаны несколько подозреваемых.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта объявлено общероссийским днем траура.

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