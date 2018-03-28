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Надписи «Кемерово, мы с тобой» появились в центре Новосибирска
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Надписи «Кемерово, мы с тобой» появились в центре Новосибирска 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В связи с трагедией в Кемерове 28 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в кемеровском ТЦ. В Новосибирске траурными стали 27, 28 и 29 марта. В эти дни на всей территории города будут приспущены флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить все развлекательные передачи и мероприятия. Большинство телекомпаний отказались от рекламы.
«Новосибирцы скорбят вместе с Кузбассом. Жители города собрались в Нарымском сквере почтить память погибших во время пожара в торговом центре», — говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания Новосибирской области.
Организаторы подчеркнули, что позиционируют мероприятие не как митинг, а именно как траурную акцию в память о погибших. Также траурные площадки организованы в Академгородке и в Кольцово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе более сорока детей. Утром 27 марта в Кемерово внезапно прилетел Президент РФ Владимир Путин.
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