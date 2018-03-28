Надписи «Кемерово, мы с тобой» появились в центре Новосибирска

В связи с трагедией в Кемерове 28 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в кемеровском ТЦ. В Новосибирске траурными стали 27, 28 и 29 марта. В эти дни на всей территории города будут приспущены флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить все развлекательные передачи и мероприятия. Большинство телекомпаний отказались от рекламы.

«Новосибирцы скорбят вместе с Кузбассом. Жители города собрались в Нарымском сквере почтить память погибших во время пожара в торговом центре», — говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

Организаторы подчеркнули, что позиционируют мероприятие не как митинг, а именно как траурную акцию в память о погибших. Также траурные площадки организованы в Академгородке и в Кольцово.