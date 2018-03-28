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Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» заявила о поджоге здания
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» заявила о поджоге здания 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Задержанная управляющая торгового центра в Кемерове Надежда Судденок, давая показания в суде, заявила, что считает причиной пожара в здании поджог. Она отметила, что инструктор, работавшая в день возгорания в детской игровой комнате на четвертом этаже торгового центра, говорила, что услышала хлопок, а повернувшись, увидела огромный столп огня. Судденок также рассказала, что в последний месяц торговый центр регулярно посещали компании подростков, которые «вели себя неадекватно, некорректно с другими гостями». По предварительным данным полиции и МЧС, причиной возгорания стало мягкое напольное и настенное покрытие в детском игровом зале. Загореться материал мог из-за короткого замыкания. Эксперты не исключают и версию поджога.
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