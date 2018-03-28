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В «Горки парк» сработала пожарная сигнализация. Это была проверка
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В «Горки парк» сработала пожарная сигнализация. Это была проверка 

Казанский Портал 1 час назад
Проверка «Горки парк» продлится еще несколько дней. Фото: mchs.tatarstan.ru  В Казани начались внеплановые проверки торгово-развлекательных комплексов. Вчера сотрудники МЧС и прокуратуры пришли в торговый центр «Горки парк». Он открылся три года назад и плановой проверке со стороны МЧС еще не подвергался.
Если срабатывает пожарная сигнализация, двери в «Горки парк» открываются автоматически. Также у эвакуационных выходов есть кнопка ручного открывания дверей. На лестничных пролетах предусмотрена система дымоудаления: она начинает работать с включением пожарной сигнализации.
Комиссия проверила, как это все работает. Инспекторы нажали тревожную кнопку, предупредив посетителей ТЦ. Сразу начал опускаться противопожарный занавес, отрезающий путь огню в случае пожара. Люди, услышав речевое оповещение и вой сирены, поспешили к эвакуационным выходам. Посетители благополучно вышли на улицу.
Проверка ТЦ «Горки парк» продлится еще несколько дней, сообщает пресс-служба МЧС РТ.
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