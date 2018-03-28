Волгоград приспустил флаги в память о жертвах страшного пожара в Кемерово

Волгограде в день объявленного траура по жертвам страшной трагедии в Кемерово приспустили все флаги.

— На набережной приспустили российский триколор на 50-метровом флагштоке, а также флаги Волгограда и Волгоградской области , — рассказали местные жители.

Вчера волгоградцы провели две траурные акции в память о погибших на страшном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Нескончаемый поток горожан шел в Городской сад: без лишних слов участники акции возлагали красные гвоздики и мягкие детские игрушки на небольшой парапет. Вечером молодые активисты провели народный сход, на котором еще раз спросили о виновниках трагедии.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По информации спасателей, выбраться из адского огня не смогли 64 человека — больше 40 из них дети. Накануне родственники погибших устроили митинг, потребовав отставки местных властей. Прилетевший в Кемерово Владимир Путин объявил сегодняшний день траурным для всей страны.