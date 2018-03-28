Ещё
Волгоград приспустил флаги в память о жертвах страшного пожара в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Волгоград приспустил флаги в память о жертвах страшного пожара в Кемерово 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде в день объявленного траура по жертвам страшной трагедии в Кемерово приспустили все флаги.
— На набережной приспустили российский триколор на 50-метровом флагштоке, а также флаги Волгограда и Волгоградской области, — рассказали местные жители.
Вчера волгоградцы провели две траурные акции в память о погибших на страшном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Нескончаемый поток горожан шел в Городской сад: без лишних слов участники акции возлагали красные гвоздики и мягкие детские игрушки на небольшой парапет. Вечером молодые активисты провели народный сход, на котором еще раз спросили о виновниках трагедии.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По информации спасателей, выбраться из адского огня не смогли 64 человека — больше 40 из них дети. Накануне родственники погибших устроили митинг, потребовав отставки местных властей. Прилетевший в Кемерово Владимир Путин объявил сегодняшний день траурным для всей страны.
Руководители волгоградских торговых центров, тем временем, готовятся к массовым проверкам сотрудников МЧС. Когда проверяющие приходили в ТЦ в последний раз и какие замечания попросили устранить в ближайшее время, читайте в нашем материале.
v1.ru: последние новости
Волгоград приспустил флаги в память о жертвах страшного пожара в Кемерово После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово на митинг вышли несколько тысяч человек Волгоградская область пока не присоединилась к трауру по погибшим в Кемерово
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным970
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово81
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля63
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»33
Перестройка системы: деньги возьмут у населения139
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
00:38
Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
Компании Украина
04:00
Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Оружие Армия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение