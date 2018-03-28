Ещё
В Саратове полыхнул частный дом с газовыми баллонами около автозаправки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Саратове полыхнул частный дом с газовыми баллонами около автозаправки 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове вчера загорелся частный жилой дом около aвтозаправки. ЧП случилось в доме № 56 по улице Тaнкистов. Заметив дым и открытый огонь, переполошились соседи. По словам очевидцев пожарные обесточили здание и предупредили, что в здании могут храниться большое количеcтво гaзовых бaллонов. Поэтому на ликвидацию ЧП выдвинулись не только огнеборцы, но и все экcтренные службы, врачи, спасaтели, полицейские и газовики.
Здание сильно полыхало по всему периметру. Данных о пострадавших не поступало. Причины ЧП выясняют специалисты.
АиФ: последние новости
Саратовцев пригласили на акцию памяти погибшим в Кемерово В Саратове почтили память погибших в Кемерове Под Саратовом обрушилась крыша двухэтажного дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным972
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово81
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля63
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»33
Перестройка системы: деньги возьмут у населения142
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
00:38
Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
Компании Украина
04:00
Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Оружие Армия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение