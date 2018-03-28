В Саратове полыхнул частный дом с газовыми баллонами около автозаправки

Саратове вчера загорелся частный жилой дом около aвтозаправки. ЧП случилось в доме № 56 по улице Тaнкистов. Заметив дым и открытый огонь, переполошились соседи. По словам очевидцев пожарные обесточили здание и предупредили, что в здании могут храниться большое количеcтво гaзовых бaллонов. Поэтому на ликвидацию ЧП выдвинулись не только огнеборцы, но и все экcтренные службы, врачи, спасaтели, полицейские и газовики. Здание сильно полыхало по всему периметру. Данных о пострадавших не поступало. Причины ЧП выясняют специалисты.