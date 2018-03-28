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В Саратове эвакуировали торговый центр
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Саратове эвакуировали торговый центр 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Оперативные службы отработали эвакуацию в ТРЦ «Тау Галерея» на случай пожара.
Напомним, ранее администрация торгово-развлекательного комплекса заявила в соцсетях, что посетители «Тау» могут чувствовать себя в полной безопасности. Этот пост был опубликован сразу же после трагедии в Кемерово и вызвал бурю негодования в соцсетях.
Учебная эвакуация в «Тау Галерея» произошла вечером 27 марта. Людей — посетителей и персонал вывели на улицу. Прокуратура Саратовской области по заданию Генеральной прокуратуры РФ заявила о необходимости проверки всех торгово-развлекательных комплексов в регионе.
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