В Саратове эвакуировали торговый центр 

Оперативные службы отработали эвакуацию в ТРЦ «Тау Галерея» на случай пожара.
Напомним, ранее администрация торгово-развлекательного комплекса заявила в соцсетях, что посетители «Тау» могут чувствовать себя в полной безопасности. Этот пост был опубликован сразу же после трагедии в Кемерово и вызвал бурю негодования в соцсетях.
Учебная эвакуация в «Тау Галерея» произошла вечером 27 марта. Людей — посетителей и персонал вывели на улицу. Прокуратура Саратовской области по заданию Генеральной прокуратуры РФ заявила о необходимости проверки всех торгово-развлекательных комплексов в регионе.