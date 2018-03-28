Названы даты похорон жертв при пожаре в кемеровском ТЦ

Трагедия произошла в воскресенье, 25 марта. В результате возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 28 марта объявлено днем траура в стране в связи с инцидентом в Кемерове

Похороны 13 погибших в результате страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово пройдут в среду. Об этом сообщил представитель муниципального предприятия «Спецбюро».

«Сегодня состоятся 13 похорон. Церемонии прощания пройдут в разных местах и храмах, в том числе в нашем зале», — цитирует слова РИА Новости

Как уточнили в «Спецбюро», погибшие будут похоронены на четырех кладбищах в Кемерове, в частности — на Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5.

Также стало известно, что похороны двух учеников томского лицея №7 пройдут в четверг в Томске . Сообщение об этом было опубликовано в группе учебного заведения в социальной сети «Вконтакте».

«Прощание пройдет в четверг, 29 марта, с 12.00 до 13.00 (с 08.00 до 09.00 по московскому времени) в Воскресенской церкви», — отмечается в сообщении.

Дети были учениками первого и шестого класса лицея.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» по числу жертв считается одним из крупнейших за последние 100 лет. Трагедия унесла жизни 64 человек, включая детей.