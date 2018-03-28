«Пять дней вода стекала в бутылку»: крышу не чинят после пожара электрощитка

Протекание кровли весной во время активного таяния снега — настоящая беда для многих домов в Новосибирске . Однако эта история особая, потому что в ней только чудом обошлось без гибели людей.

Ливень с потолка в доме №12 на улице Шмидта начался неделю назад, когда в регионе потеплело. Однако пятничным вечером вода окончательно вышла из-под контроля и спровоцировала другую стихию — огонь. В электрощитке произошло короткое замыкание, которое переросло в пожар.

«Хорошо, что пожарные приехали быстро. Я в дыму уже задыхалась, боялась к двери подойти. Выбежала кое-как на балкон», — рассказывает жительница дома Нина Бабушкина.

Понимая, что с электричеством шутки плохи, сигнал тревоги первомайцы подали еще утром. Однако в местном ЖЭУ его не услышали.

«Вода пошла в щиток. Я хвост трубой, прибежала, а там начальник и секретарша его. Говорю, что у нас ЧП, а он даже не поднялся», — рассказывает местная жительница Зинаида Коваленко.

Впрочем, по словам заместителя старшего по дому, кое-какие меры по недопущению воды до оголенных контактов под напряжением коммунальщики все же предприняли. Причем еще за неделю до возгорания.

«Из ЖЭУ пришли и поставили пластиковую бутылку, чтобы вода лилась в нее. Никаких других действий не предпринималось. В течение пяти дней аварийной ситуации никто не реагировал», — рассказала заместитель старшего по дому №12 по улице Шмидта Екатерина Ильина.

По действующим правилам, управляющая компания обязана ликвидировать протечку кровли в течении суток. Более того, с жильцов собирали деньги на ремонт крыши не так давно.

«30-го апреля 2017-го года состоялось общедомовое собрание. Главная повестка дня — утверждение дополнительных работ на год. Частичный ремонт кровли общей сметой 141465 рублей. Протечка идет во втором и третьем подъездах. По факту мы не видим вложения этих денег», — говорит жительница дома Наталья Анохина

Не видит результата работы управляющей компании и жительница другого подъезда. Причем, по словам женщины, душ с потолка здесь уже давно принимают не только на последних этажах: «На 140 тысяч было частично что-то сделано. Тем не менее, можно подняться на наш этаж — как текло, так и течет. По всей магистрали до седьмого этажа просто вода льется, потом уже по ступеням и по полу везде».

За комментариями съемочная группа ОТС отправилась в УК «Перспектива». Однако видеоряда добыть не удалось — путь в кабинет директора оператору преградил начальник службы безопасности. Поскольку подобное развитие событий было предсказуемо, ситуацию спас диктофон:

— Аварийная ситуация, мы не могли ее устранить. Там кровля — решето, не получилось сделать так, чтобы вода не текла. В прошлым году собственники отказались ремонтировать, — рассказал директор управляющей компании.

— Вы можете это на камеру сказать?

— Нет!

— Почему?

— Потому что не хочу. Мы сейчас туда поднимем бухту битума и будем все щели проливать.

На данный момент в доме отключены лифты, также без полноценного электроснабжения остаются несколько квартир. Сейчас жильцы готовят заявления в прокуратуру и госжилинспекцию. Кстати, ремонт пострадавших от затопления квартир в УК «Перспектива» оплачивать не собираются.