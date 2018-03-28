Спутниковые телефоны для охраны леса выдадут в Сузуне пожарным

Уже в последних числах апреля в Новосибирской области начнет работать лесопожарный центр. Принципиально новая для региона структура появится в Сузунском районе. Центр межрайонный. Под контролем будут не только сузунские леса, но и весь юго-восток области — Маслянинский, Черепановский, Искитимский и Ордынский районы.

Это будет структурное подразделение новосибирской авиабазы. Пока центр комплектуют. Уже определили размер штата — 28 человек. На 20 миллионов рублей из областного бюджета закупили технику — 8 машин. Для Новосибирской области это новый опыт, однако в других регионах, где лесопожарные центры уже работают, практика оказалась весьма успешной.

— Данное подразделение узконаправленное. Оно дает усиления для оперативности реагирования, для маневрирования силами и средствами. В их задачи будет входить не только непосредственно тушение лесных пожаров, но и выполнение противопожарных мероприятий, поскольку данная техника новая, современная, ни в коем случае не должна простаивать и будет, — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков

На экране компьютера, как на ладони, лесные массивы вокруг Сузуна. Дальность обзора

30 километров. Тридцатикратное увеличение, и все это в режиме онлайн. Диспетчеры признаются: работать стало значительно легче, ведь камера видит малейшие признаки начинающегося пожара.

«Наблюдаешь сидишь, не отрываясь. Если видишь, что задымление, вычисляешь азимут, смотришь градусы и по карте определяешь квартал. Сообщаешь директору либо начальнику, и они уже отправляют бригаду», — говорит диспетчер ПХС Татьяна Величко.

В Сузунском лесхозе все готово к опасному весеннему периоду. Технику отремонтировали. Осталось загрузить оборудование — и хоть завтра в бой. Директор лично проверяет готовность каждой машины. Как заводится, все ли системы исправны.

Функции нового лесопожарного центра будут намного шире. Специалисты смогут следить за обстановкой в нескольких районах. Министерство природных ресурсов купило еще 7 единиц новой техники. На все машины установят спутниковую систему слежения ГЛАНАС. Сейчас подбирают персонал.

«Группы быстрого реагирования будут выезжать на пожары. Начальник авиабазы приезжал к нам. Он проводил собеседования, людей подбирают. К началу пожароопасного сезона формирование будет завершено», — сообщил генеральный директор Сузунского лесхоза Александр Талышев.

Еще одно нововведение этого года — спутниковые телефоны для связи с пожарными бригадами. До этого работники пользовались рациями и сотовыми телефонами. Однако такая система часто подводила. Новое оборудование закупят уже к началу лета.