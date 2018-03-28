В Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» проходит в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале прощания муниципального предприятия «Спецбюро».
На церемонии были супруга Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибшие будут кремированы.
Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.