В Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

КЕМЕРОВО , 28 мар — РИА Новости . Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» проходит в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале прощания муниципального предприятия «Спецбюро».

На церемонии были супруга Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибшие будут кремированы.

Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.