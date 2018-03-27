Ещё
Страховые выплаты арендаторам «Зимней вишни» не превысят 100 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Страховые выплаты арендаторам «Зимней вишни» не превысят 100 млн рублей 

Rambler News Service 17 часов назад
Страховые выплаты арендаторам сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» не превысят 100 млн руб., сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
"Некоторые арендаторы были застрахованы. В основном, это арендаторы с первого этажа. Но страховые выплаты им, по нашим данным, не превысят 100 млн руб. Конечно, на фоне 1 млрд руб. приблизительных убытков это очень мало", — сказал Юргенс.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По данным СКР, в результате пожара погибли 64 человека.
Rambler News Service: последние новости
В результате пожара в ТЦ в Кемерове погибло более 40 детей СКР: пожарные выходы в сгоревшем кемеровском ТЦ были заблокированы Путин пообещал наказать виновных в пожаре в кемеровском ТЦ
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово61
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным791
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля300
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»26
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку50
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение