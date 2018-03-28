Дрозденко поблагодарил жителей Ленобласти за готовность разделить боль кемеровчан

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил жителей региона за готовность протянуть руку помощи кемеровчанам, пострадавшим в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. +