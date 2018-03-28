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Дрозденко поблагодарил жителей Ленобласти за готовность разделить боль кемеровчан
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дрозденко поблагодарил жителей Ленобласти за готовность разделить боль кемеровчан 

Ivyborg.ru 55 минут назад
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил жителей региона за готовность протянуть руку помощи кемеровчанам, пострадавшим в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. +
Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал воздержаться от проведения увеселительных мероприятий в регионе на время траура в Кузбассе. 27 марта в Ленобласти прошли траурные акции в память о жертвах пожара, произошедшем в кемеровском торговом центре.
Ivyborg.ru: последние новости
Количество погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось до 35 СМИ сообщают о возможной гибели 40 детей на пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Путин назвал в числе причин пожара в ТЦ в Кемерове преступную халатность и разгильдяйство
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