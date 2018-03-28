Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово

Мужчина, который работал в день трагедии в «Зимней вишне» фотографом-аниматором убежден, что видел виновника происшествия. По словам очевидца, злоумышленник несколько раз пытался поджечь аттракцион, однако в первый раз его удалось остановить.

Евгений, проходящий по кемеровскому делу в качестве главного свидетеля, устраивал детский квест, когда заметил парня лет 12, который пытался поджечь аттракцион. Мужчина сообщил, что это была не первая попытка хулигана. При этом парень сам чуть не угорел в дыму, рассказал очевидец.

Когда вспыхнуло пламя, аниматор не растерялся и достал сумку с противогазами, которые оказались как нельзя кстати — они были нужны для сюжета игры. Раздав средства защиты от дыма ребятам, он принялся выводить находящихся рядом детей из здания — удалось спасти 20 человек, передает MK.ru

На ранее опубликованной видеозаписи первых минут пожара в детском центре, сделанной камерой наблюдения, отсутствует важнейший для расследования фрагмент — целых четыре минуты записи. По некоторым данным, они были просто вырезаны источниками. Предполагается, что именно на этой части ролика запечатлен поджигатель.

Ранее в суде решался вопрос о мере пресечения для подозреваемых по делу о пожаре в «Зимней вишне». Гендиректор торгового центра Надежда Судденок заявила, что она винит подростков, которые вели себя неадекватно и обчищали посетителей аттракционов. Судденок назвала случившееся поджогом.

Если возгорание произошло по чьему-либо умыслу, ответственность со взрослых не снимается — начиная с хозяина «Зимней вишни» и заканчивая сотрудниками ТЦ, которые не соблюдали технику безопасности, заперли двери кинотеатра и попросту сбежали, бросив детей на произвол судьбы.