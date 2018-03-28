В Саратове организовали проверку из-за обрушения кровли рынка

Утром 28 марта в службу спасения поступило сообщение от очевидцев об обрушении кровли здания напротив автоцентра по улице Аэропорт. По предварительным данным, тонкие металлоконструкции не выдержали веса скопившегося на крыше снега. По данным службы спасения, пострадавших в результате инцидента нет.

"Прокуратура организовала проверку, проведение которой поручено специалистам регионального минстроя", — сказала собеседница агентства.