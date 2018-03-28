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В Саратове организовали проверку из-за обрушения кровли рынка
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В Саратове организовали проверку из-за обрушения кровли рынка 

РИА Новости 46 минут назад
САМАРА, 28 мар — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения кровли строящегося рынка в Саратове, ее поручили провести специалистам министерства строительства региона, сообщила в среду РИА Новости представитель надзорного ведомства.
Утром 28 марта в службу спасения поступило сообщение от очевидцев об обрушении кровли здания напротив автоцентра по улице Аэропорт. По предварительным данным, тонкие металлоконструкции не выдержали веса скопившегося на крыше снега. По данным службы спасения, пострадавших в результате инцидента нет.
"Прокуратура организовала проверку, проведение которой поручено специалистам регионального минстроя", — сказала собеседница агентства.
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