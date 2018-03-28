Под Саратовом обрушилась крыша двухэтажного дома

Вчера в Базарно-Карабулакском районе случилось ЧП — у дома обрушилась крыша. Как уточнили АиФ-Саратов в областном ГУ МЧС , сообщение поступило спасателям и пожарным около десяти часов вечера. Жители расказали, что частично обрушилась крыша жилого здания в поселке Базарный Карабулак на улице Пионерская. И жильцы 2-х этажного 3-х подъездного дома остались без нормального жилья. Возможной причиной стало слишком много снега не кровле.

На указанный адрес мгновенно выдвиулись 23 пожарных на 8 машинах, чтобы ликвидировать последствия ЧП.

— В результате обрушения погибших, пострадавших нет, — подтвердили в ГУ МЧС.