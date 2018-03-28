Глава Оренбурга собирается закрыть пожароопасные ТЦ

27 марта в Оренбурге глава города Евгений Арапов провел экстренное совещание, посвященное пожарной безопасности торговых комплексов и магазинах.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стала очередным поводом к проверке исполнение поручений, которые были даны в прошлом году после пожаров в оренбургских ТК «МИР», «Любимый», «Радуга». Руководители торговых комплексов рассказали о промежуточных результатах исправления нарушений.

В результате проверок 48 торговых комплексов еще в прошлом году было выявлено более 800 нарушений, сообщает РИА56 . Самыми проблемными объектами торговли оказались ТК «Три кита», «Мебельный базар», «Территория», «Кит». Евгений Арапов заявил, что готов через суд добиваться закрытия пожароопасных объектов торговли.

Как сообщает пресс-служба администрации Оренбурга, руководителям торговых комплексов поручили еще раз проверить работу систем автоматической пожарной сигнализации и состояние пожарных гидрантов.