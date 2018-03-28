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Глава Оренбурга собирается закрыть пожароопасные ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава Оренбурга собирается закрыть пожароопасные ТЦ 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
27 марта в Оренбурге глава города Евгений Арапов провел экстренное совещание, посвященное пожарной безопасности торговых комплексов и магазинах.
Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стала очередным поводом к проверке исполнение поручений, которые были даны в прошлом году после пожаров в оренбургских ТК «МИР», «Любимый», «Радуга». Руководители торговых комплексов рассказали о промежуточных результатах исправления нарушений.
В результате проверок 48 торговых комплексов еще в прошлом году было выявлено более 800 нарушений, сообщает РИА56. Самыми проблемными объектами торговли оказались ТК «Три кита», «Мебельный базар», «Территория», «Кит». Евгений Арапов заявил, что готов через суд добиваться закрытия пожароопасных объектов торговли.
Как сообщает пресс-служба администрации Оренбурга, руководителям торговых комплексов поручили еще раз проверить работу систем автоматической пожарной сигнализации и состояние пожарных гидрантов.
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