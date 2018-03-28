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В Кемерове начали прощаться с жертвами пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемерове начали прощаться с жертвами пожара 

Lenta.ru 1 час назад
В Кемерове начались прощания с погибшими на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости.
Первыми родные и близкие простились с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором. Друзья погибшего сообщили, что жертвы трагедии будут кремированы. Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день.
В среду, 28 марта, пройдут похороны 15 человек. Первый вице-губернатор региона Владимир Чернов пообещал, что правительство области покроет все финансовые расходы на траурные церемонии, запланированные по всему городу, а также в поселке Трещевский.
28 марта в России объявлено днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». По всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, пострадали 69 человек.
По данным следователей, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также пожарная сигнализация.
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