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Сколько прибыло, столько убыло. Миграционный прирост населения в Красноярском крае сократился впятеро
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сколько прибыло, столько убыло. Миграционный прирост населения в Красноярском крае сократился впятеро 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Больше всего людей в 2017 году приехало в Красноярск, Сосновоборск, Емельяновский район. Чаще всего уезжали из Канска, Мотыгинского, Таймырского, Кежемского районов.
В пределах края в 2017 году переезжали с места на место 71 220 человек (в 2016 году — 71 548).
В другие регионы из Красноярского края уехали 42 753 человека, больше всего — в регионы СФО, далее идут Москва и Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
В Красноярский край из других регионов прибыли 38 288 человек, в основном также из СФО. Из Москвы и Московской области в наш регион переехали 2227 человек, из Краснодарского края — 1574 человека.
Что касается международной миграции, то преимущественно в Красноярский край люди ехали из государств СНГ (5394 человека). По странам дальнего зарубежья миграционный прирост в крае составил 637 человек. Это мигранты из Корейской Народно-Демократической Республики, Китая, Грузии. По данным Красноярскстата, в эти же государства люди в основном и уезжали из Красноярского края, и примерно в том же количестве, что и приезжали.
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