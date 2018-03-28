Сколько прибыло, столько убыло. Миграционный прирост населения в Красноярском крае сократился впятеро

Больше всего людей в 2017 году приехало в Красноярск , Сосновоборск, Емельяновский район. Чаще всего уезжали из Канска , Мотыгинского, Таймырского, Кежемского районов.

В пределах края в 2017 году переезжали с места на место 71 220 человек (в 2016 году — 71 548).

В Красноярский край из других регионов прибыли 38 288 человек, в основном также из СФО. Из Москвы и Московской области в наш регион переехали 2227 человек, из Краснодарского края — 1574 человека.