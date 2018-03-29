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Два десятка домов культуры отремонтируют на Южном Урале в 2018 году
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Два десятка домов культуры отремонтируют на Южном Урале в 2018 году 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
28 домов культуры обновят в рамках проекта «Культура малой родины» в Челябинской области в 2018 году, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
На работы выделено 49,9 млн рублей. В планах — ремонт 16 учреждений культуры, ещё в 12 — будет обновлена материально-техническая база. Участниками проекта стали дома культуры в 18 муниципальных районах Южного Урала, а также в Верхнем Уфалее, Озёрске и Южноуральске.
«По два объекта выбрано в Каслинском, Кунашакском, Октябрьском и Пластовском районах. В числе популярных видов работ по-прежнему остаётся ремонт кровли и фасада», — отмечают в пресс-службе партии.
Кроме того, будут обновлены репертуары и укреплена материально-техническая база в театрах «Омнибус» Златоуста, «Золотой петушок» и «Наш дом» Озёрска и «Вымысел» Верхнего Уфалея. На эти цели направят ещё более 22,7 млн рублей. Поддержку получат и детские театры, в числе которых — Челябинский государственный драматический молодёжный театр, Челябинский государственный областной театр кукол имени В. Вольховского и Магнитогорский театр кукол «Буратино». Для них предусмотрено 5,8 млн рублей.
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