Два десятка домов культуры отремонтируют на Южном Урале в 2018 году

28 домов культуры обновят в рамках проекта «Культура малой родины» в Челябинской области в 2018 году, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» На работы выделено 49,9 млн рублей. В планах — ремонт 16 учреждений культуры, ещё в 12 — будет обновлена материально-техническая база. Участниками проекта стали дома культуры в 18 муниципальных районах Южного Урала, а также в Верхнем Уфалее, Озёрске и Южноуральске «По два объекта выбрано в Каслинском, Кунашакском, Октябрьском и Пластовском районах. В числе популярных видов работ по-прежнему остаётся ремонт кровли и фасада», — отмечают в пресс-службе партии. Кроме того, будут обновлены репертуары и укреплена материально-техническая база в театрах «Омнибус» Златоуста , «Золотой петушок» и «Наш дом» Озёрска и «Вымысел» Верхнего Уфалея. На эти цели направят ещё более 22,7 млн рублей. Поддержку получат и детские театры, в числе которых — Челябинский государственный драматический молодёжный театр, Челябинский государственный областной театр кукол имени В. Вольховского и Магнитогорский театр кукол «Буратино». Для них предусмотрено 5,8 млн рублей.