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354 приговоренных к капремонту дома отремонтированы на Среднем Урале
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

354 приговоренных к капремонту дома отремонтированы на Среднем Урале 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Потребовалось 444 миллиона.
За три месяца 2018 года в Свердловской области были приведены в порядок 354 многоквартирных дома. На проведение работ потрачено 444 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
По данным фонда капремонта Среднего Урала, больше всего домов (207) удалось отремонтировать в Екатеринбурге. В целом по Свердловской области 165 домов получили ремонт кровли, в 156 домах обновлены системы холодного и горячего водоснабжения, в 115 домах — системы электроснабжения. Сети водоотведения заменены по 83 адресам, системы теплоснабжения — в 42 многоквартирных домах.
По итогам 2017 года Свердловская область вышла на третье место в России по объемам проведенного капремонта. За прошлый год удалось отремонтировать 4 360 многоквартирных домов. В 2018 году областные власти планируют привести в порядок 1 400 зданий в 75 муниципалитетах региона.
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