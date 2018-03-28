Ещё
В России начался траур в связи с трагедией в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В России начался траур в связи с трагедией в Кемерове 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Трехдневный траур накануне начался в Кемеровской области. В среду там хоронят погибших, отмечает "ТВ Центр". Продолжается процедура опознания, она может занять до двух недель, потому что требуется генетическая экспертиза, сообщили в Следственном комитете. По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Поисковая операция у торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» завершена. В городе создан единый центр оказания психологической помощи. До позднего вечера к стенам сгоревшего центра люди несли цветы, игрушки, зажигали свечи. В воздух взлетели белые шары — 64, по количеству погибших.
В православных храмах 28 марта идут заупокойные службы. Молятся и о выздоровлении пострадавших. Сегодня мемориальное шествие «Тишина» будет организовано в разных городах. Накануне в Хабаровске люди целыми семьями шли на митинг, чтобы поддержать жителей Кемерова. В Приморском крае, Магаданской области, на Сахалине, в Якутии были объявлены минуты молчания. В память о погибших жители Крыма несли красные розы и гвоздики. В Санкт-Петербурге слова поддержки и соболезнования оставляют в книге памяти, открытой в Доме национальностей. По окончании траура ее передадут в Кемерово.
ТВ Центр: последние новости
В результате пожара в кемеровском ТЦ погибли четверо детей Опубликован список погибших и пропавших без вести в Кемерове Кемеровский вице-губернатор на коленях попросил прощения
 Ещё 86 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово383
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово129
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1108
Первая отставка произошла в Кемерово42
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение