В России начался траур в связи с трагедией в Кемерове 

Трехдневный траур накануне начался в Кемеровской области. В среду там хоронят погибших, отмечает "ТВ Центр". Продолжается процедура опознания, она может занять до двух недель, потому что требуется генетическая экспертиза, сообщили в Следственном комитете. По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Поисковая операция у торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» завершена. В городе создан единый центр оказания психологической помощи. До позднего вечера к стенам сгоревшего центра люди несли цветы, игрушки, зажигали свечи. В воздух взлетели белые шары — 64, по количеству погибших.
В православных храмах 28 марта идут заупокойные службы. Молятся и о выздоровлении пострадавших. Сегодня мемориальное шествие «Тишина» будет организовано в разных городах. Накануне в Хабаровске люди целыми семьями шли на митинг, чтобы поддержать жителей Кемерова. В Приморском крае, Магаданской области, на Сахалине, в Якутии были объявлены минуты молчания. В память о погибших жители Крыма несли красные розы и гвоздики. В Санкт-Петербурге слова поддержки и соболезнования оставляют в книге памяти, открытой в Доме национальностей. По окончании траура ее передадут в Кемерово.