Ещё
В башкирской деревне в огне погибла женщина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В башкирской деревне в огне погибла женщина 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В три часа ночи в деревне Таксырово в Абзелиловском районе Башкирии начался пожар.
Горел одноэтажный бревенчатый домик на улице Телянче. В нем жила 30-летняя женщина с семьей. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым, идущий из дома. Запах гари распространился на всю улицу. К моменту приезда спасателей строение было объят огнем. Пятеро пожарных приступили к тушению. Возгорание ликвидировали быстро, но долго разбирали завалы и проводили проливку.
— В руинах сгоревшего здания обнаружили тело 30-летней местной жительницы, хозяйки дома, — сообщил источник Ufa1.
Спасатели еще раз напомнили, что при пожаре необходимо сразу звонить по телефону 01 или 101 и не пытаться тушить возгорание своими силами.
ufa1.ru: последние новости
Пожарный выход и план эвакуации: может ли повториться в Уфе кемеровская трагедия Митинг в Кемеровво: родители погибших детей просят Путина ответить на их вопросы В Башкирии на пожаре погиб трехлетний мальчик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово61
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным791
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля304
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»26
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку51
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение