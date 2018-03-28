В башкирской деревне в огне погибла женщина

В три часа ночи в деревне Таксырово в Абзелиловском районе Башкирии начался пожар.

Горел одноэтажный бревенчатый домик на улице Телянче. В нем жила 30-летняя женщина с семьей. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым, идущий из дома. Запах гари распространился на всю улицу. К моменту приезда спасателей строение было объят огнем. Пятеро пожарных приступили к тушению. Возгорание ликвидировали быстро, но долго разбирали завалы и проводили проливку.

— В руинах сгоревшего здания обнаружили тело 30-летней местной жительницы, хозяйки дома, — сообщил источник Ufa1.

Спасатели еще раз напомнили, что при пожаре необходимо сразу звонить по телефону 01 или 101 и не пытаться тушить возгорание своими силами.