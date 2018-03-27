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В Самаре в день траура по погибшим в Кемерово приспустят государственные флаги
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Самаре в день траура по погибшим в Кемерово приспустят государственные флаги 

63.ru 11 часов назад
Фото: 63.ru
В среду, 28 марта, в Самаре пройдут траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово. В 63 регионе, как и во все стране, приспустят государственные флаги.
— Траурные акции пройдут на площади Славы у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине», на площади Героев 21 армии у памятника несовершеннолетним труженикам тыла 1941–1945 гг. и в сквере «Родина» у памятника «Женщина-мать», — сообщили представители белого дома. — Начало — в 13:00. Вместе с тем в храмах прочитают молитвы по умершим.
Жители областной столицы решили поддержать жителей Кемерово раньше официального дня траура. Первая акция прошла в понедельник, 26 марта, на площади Героев 21 армии. Также цветы и мягкие игрушки возложили на площади Славы и на площади Памяти во вторник, 27 марта.
Цветы пришли возложить представители общественных организаций и МЧС
К горельефу возложили цветы и свечи
Память погибших почтили у Вечного огня
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, в огне погибли 64 человека, в том числе дети.
Главной причиной массовой гибели людей стали не сработавшие в ТЦ пожарная сигнализация и системы пожаротушения. Следователи возбудили уголовное дело, а жители устроили многотысячный митинг.
63.ru: последние новости
После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово на митинг вышли несколько тысяч человек Жителей Самарской области призвали бойкотировать ТЦ из-за трагедии в Кемерово Выжить в самарских ТЦ: проверяем эвакуационные выходы в торговых комплексах города
 Ещё 7 источников 
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