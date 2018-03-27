В Самаре в день траура по погибшим в Кемерово приспустят государственные флаги

В среду, 28 марта, в Самаре пройдут траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово . В 63 регионе, как и во все стране, приспустят государственные флаги.

— Траурные акции пройдут на площади Славы у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине», на площади Героев 21 армии у памятника несовершеннолетним труженикам тыла 1941–1945 гг. и в сквере «Родина» у памятника «Женщина-мать», — сообщили представители белого дома. — Начало — в 13:00. Вместе с тем в храмах прочитают молитвы по умершим.

Жители областной столицы решили поддержать жителей Кемерово раньше официального дня траура. Первая акция прошла в понедельник, 26 марта, на площади Героев 21 армии. Также цветы и мягкие игрушки возложили на площади Славы и на площади Памяти во вторник, 27 марта.

Цветы пришли возложить представители общественных организаций и МЧС

К горельефу возложили цветы и свечи

Память погибших почтили у Вечного огня

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, в огне погибли 64 человека, в том числе дети.

Главной причиной массовой гибели людей стали не сработавшие в ТЦ пожарная сигнализация и системы пожаротушения. Следователи возбудили уголовное дело, а жители устроили многотысячный митинг.