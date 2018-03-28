Наказать всех в уголовном и политическом порядке. Комментарий Георгия Бовта

Многотысячный митинг в Кемерове , митинги в Москве Петербурге . Многие люди по всей стране требуют найти виновных. Какие уроки должны быть извлечены из произошедшего? Об этом — в комментарии политолога Георгия Бовта

Общество с болью восприняло трагедию в Кемерове. Горечь и скорбь не находят подчас иного выхода, кроме как требовать привлечь виновных к жесточайшей ответственности. Хотя даже самым жестоким наказанием не вернешь десятки погибших детей и взрослых.

При этом надо разделять чисто уголовную ответственность и ответственность политическую и моральную. Когда у нас привычно в таких случаях говорят, что, мол, опять накажут только «стрелочников», то это справедливо лишь отчасти. Потому что «стрелочники», сколь бы мелкими они не были, должны быть все же наказаны. Наказаны все, кто пренебрег прямыми служебными обязанностями и не выполнил элементарные нормы, за выполнение которых отвечал. Все, кто запер запасные выходы и вырубил сигнализацию. Тот, кто запер детей в кинозале, где они сгорели заживо. И тот, кто отдал такое распоряжение.

Говорят, что само здание было принято в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. Например, использовались легковоспламеняющиеся материалы. Значит, если те, кто подписывал акты приемки, знали, что подписывают «липу», то они тоже должны понести наказание.

Кто-то скажет, что не надо перегибать палку, иначе дойдет до того, что любой акт приемки можно будет не подписывать годами, ссылаясь на формальные несоответствия. Ну, значит, надо либо приводить в соответствие, пусть даже годами, либо посмотреть на сами правила и нормативы, насколько они соответствуют технологическим нормам XXI века и здравому смыслу? Насколько они написаны не для того, чтобы их можно было выполнить, а для того, чтобы бесконечно кормить проверяющих, вылавливающих множественные, реально не устранимые несоответствия.

Важен вопрос и об ответственности собственников здания и управляющих. Насколько она должна быть именно коллективной? Или если собственник и управляющий, каждый со своей стороны, выполнили все правила, а конкретный пользователь потом на них наплевал, то в последнем случае именно этот «стрелочник», наплевавший на правила, и должен быть самым главным виноватым.

На митинге в Кемерове охваченный горем и жаждой справедливой мести народ требовал отставки руководства города и региона. Притом, что, строго говоря, губернатор Тулеев не несет ответственности за пожар в торговом центре, как и руководство города. В данном случае, речь должна идти об ответственности политической.

Тот же Тулеев в дни трагедии повел себя не просто неадекватно, но позорно. Сначала он сообщил, что не мог приехать на место трагедии, потому что не хотел мешать своим кортежем пожарным. Потом обнародовал лизоблюдскую благодарность Путину за то, что тот выкроил в своем напряженном графике время и позвонил ему, а также выразил соболезнование жителям. Когда уже Путин приехал в Кемерово, именно у него Тулеев просил прощения за то, что, мол, в его регионе произошла такая неприятность. К толпе охваченных горем тулеевских избирателей он даже не вышел, назвав их в беседе с президентом бузотерами, большинство которых не имеют к произошедшему никакого отношения.

Да, Тулеев не виноват в пожаре, но он демонстрирует вопиющую политическую неадекватность, граничащую с маразмом, цинизмом, презрением к людям, проголосовавшим за него на последних губернаторских выборах 96-процентным большинством. Такие люди, потерявшие всякую связь с реальностью, просто не могут оставаться на своих постах. Всему есть свой предел.

Что же касается публичных обсуждений подобных трагедий, то они имеют результат. Несмотря на сетования, что, мол, коррупции и неподконтрольность чиновников будут порождать такие трагедии вновь, общество, всякий раз возмущаясь произошедшим и требуя виновных к ответу, вносит свой вклад в то, что все-таки правила начинают соблюдать в большей мере. В том числе те самые «стрелочники», которые могут быть затем наказаны.

Например, с 2008 года по сию пору число пожаров в стране сократилось с более чем 200 тысяч в два раза. А число погибших на этих пожарах с более чем 15 тысяч человек до менее семи тысяч. Все же мы чему-то учимся, хотя медленно, и по-прежнему принося большое количество жертв в процессе обучения огнем.