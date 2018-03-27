Управляющая «Зимней вишней» заявила в суде о поджоге

В ходе заседания суда управляющая сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Надежда Судденок предположила, что пожар начался в результате поджога.

«Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог», а — передает ее слова «Интерфакс»

По ее словам, к этому могли быть причастны подростки «разных национальностей», ранее замеченные в хулиганстве в ТРЦ. По ее словами, они ходили группами по семь-восемь человек.

При этом она опровергла информацию о закрытых дверях кинозалов ТРЦ.

«Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность», — сказала Судденок.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, опознаны тела 21 погибшего. Пропали без вести 67 человек. В России 28 марта объявлен общенациональный траур. По делу о пожаре задержаны пять человек, им предъявлены обвинения.

Возможными причинами ранее называлась неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог.