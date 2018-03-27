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Управляющая «Зимней вишней» заявила в суде о поджоге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Управляющая «Зимней вишней» заявила в суде о поджоге 

Деловая газета «Взгляд» 17 часов назад
Фото: vk.com
В ходе заседания суда управляющая сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Надежда Судденок предположила, что пожар начался в результате поджога.
«Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог», а — передает ее слова «Интерфакс».
По ее словам, к этому могли быть причастны подростки «разных национальностей», ранее замеченные в хулиганстве в ТРЦ. По ее словами, они ходили группами по семь-восемь человек.
При этом она опровергла информацию о закрытых дверях кинозалов ТРЦ.
«Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность», — сказала Судденок.
Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, опознаны тела 21 погибшего. Пропали без вести 67 человек. В России 28 марта объявлен общенациональный траур. По делу о пожаре задержаны пять человек, им предъявлены обвинения.
Возможными причинами ранее называлась неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог.
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