Игорь Юргенс: Ответственность должна быть застрахована

Подобная чрезвычайная ситуация в нашей стране происходит не в первый раз. Прошло почти десять лет с момента пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», унесшего жизни 156 человек. После этой трагедии в России на различных уровнях обсуждалась идея повышения ответственности организаторов массовых мероприятий за безопасность третьих лиц. МЧС РФ разработал законопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара», но он так и не был принят.

В Европе и на Западе объект не может быть введен в эксплуатацию пока соответствующие службы и владелец не продемонстрируют свои полисы страхования ответственности, а также всех арендаторов, работающих в его стенах. В случае с ТЦ «Зимняя вишня» этого сделано не было. Поэтому дальше, по словам Игоря Юргенса, искать виновных бесполезно.

"Десять лет обсуждаем, что нельзя открывать такие заведения без страхования и десять лет натыкаемся на то, что весь народно-хозяйственный комплекс застрахован быть не может, потому что до 70% того, что сейчас работает, это государство, — комментирует президент ВСС. — Государство выделить такие средства иногда не может и решает вопрос по мере поступления угроз и нечастных случаев. Но, посчитав все вместе, если провести аналогию с обязательным страхованием особо опасных объектов, цена для собственников такого рода заведений, а их около 400 тысяч по стране, составила бы 6-8 миллиардов рублей в год. Но никто не задавался вопросами о том, кто компенсирует, кто достраивает и как мы людям платим".

На сегодняшний день в соответствии с Гражданским кодексом причинитель вреда обязан возместить в полном объеме вред, причиненный жизни или здоровью в размере расходов на лечение, потерянного заработка, морального вреда, а также возмещение вреда имуществу в размере действительной стоимости. Дополнительно предусмотрено возмещение пострадавшим физическим лицам суммы 1 миллион рублей, в случае средней тяжести и 3 миллиона рублей в случае смерти.

Договор о страховании ответственности предусматривает возможность как постоянной, так и внезапной проверки страховщиком состояния оборудования объекта. В случае нарушения дается предписание или выписывается штраф.

"Когда люди отвечают деньгами, это работает лучше, — говорит Юргенс. — Я не хочу сказать, что это панацея, но часть надоедливого и коррупциогенного надзора, необходимо заменить на отношения, которые в других странах давно выстроены между двумя предпринимателями — если что, ты платишь мне рублем за то, что ты нарушаешь".