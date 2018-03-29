Пожарные сообщили об отсутствии охраны и администрации в ТЦ Кемерова в момент их прибытия

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Администрация и охрана торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове в момент прибытия пожарных отсутствовали на месте, хотя представители объекта обязаны встретить пожарных и рассказать, сколько людей может находиться в здании. Об этом ТАСС сообщил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин. Он со своим подразделением прибыл первым на место пожара.

"Сигнал о пожаре поступил в 16:05 (местного времени). В 16:09 мы уже прибыли к центральному входу. Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: «Эвакуируйтесь!». Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их", — рассказал Бурсин.

В это время на месте были сотрудники городской службы спасения.

"Пожарные, в том числе и звено газодымозащитной службы, сразу поднялись на четвертый этаж (где был очаг пожара). Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться уже было практически невозможно, на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно, была очень высокая температура, шло стремительное распространение огня", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, пожарные сразу приступили к тушению пожара, поиску людей, их спасению, для этого создали два боевых участка, подали 12 стволов на тушение. «13 человек находились на крыше, куда уже подбирался огонь. Оттуда мы их спасали при помощи подъемных механизмов. Одного мужчину живым обнаружило во время разведки звено газодымозащитной службы на четвертом этаже, из здания его также эвакуировали при помощи подъемного механизма, еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта», — рассказал Бурсин.

Он отметил, что к моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня. По его словам, работа осложнялась сложной планировкой и огромными размерами торгового центра, наличием газовых баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать. «Произошел один взрыв», — уточнил Бурсин.

Он подтвердил, что в здании на момент прибытия пожарных не работала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было. «Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного», — добавил пожарный.