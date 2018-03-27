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Российская миссия при ООН в Женеве откроет книгу соболезнований в связи с ЧП в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Российская миссия при ООН в Женеве откроет книгу соболезнований в связи с ЧП в Кемерове 

RT на русском 10 часов назад
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря миссии Ольгу Жигалову. «Книга соболезнований будет открыта в среду и четверг с 10 утра до 17 вечера. В знак траура над постпредством также будет приспущен российский флаг», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что посольство России в Афинах откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерове.
25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека.
Российский лидер Владимир Путин объявил объявил национальный траур по погибшим 28 марта.
RT на русском: последние новости
Опубликовано видео начала пожара в ТЦ Кемерова МЧС: к прибытию пожарных в кемеровском ТЦ горели уже три кинозала и зоопарк В Кемерове 28 марта похоронят 13 погибших при пожаре в ТЦ
 Ещё 19 источников 
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