Российская миссия при ООН в Женеве откроет книгу соболезнований в связи с ЧП в Кемерове 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря миссии Ольгу Жигалову. «Книга соболезнований будет открыта в среду и четверг с 10 утра до 17 вечера. В знак траура над постпредством также будет приспущен российский флаг», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что посольство России в Афинах откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерове.
25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека.
Российский лидер Владимир Путин объявил объявил национальный траур по погибшим 28 марта.