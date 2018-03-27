Российская миссия при ООН в Женеве откроет книгу соболезнований в связи с ЧП в Кемерове

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря миссии Ольгу Жигалову. «Книга соболезнований будет открыта в среду и четверг с 10 утра до 17 вечера. В знак траура над постпредством также будет приспущен российский флаг», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что посольство России в Афинах откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерове

25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека.