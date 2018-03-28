В Кургане из-за возгорания проводов, улица осталась без света

Вчера, 27 марта, около 20:30 по улице Красина в районе железнодорожного вокзала загорелся электрокабель, проходящий между домами.

Тут же вспыхнули рекламные растяжки, на улице погас свет. Жители близлежащих домов вышли на улицу посмотреть, что происходит. Завыли сирены пожарных машин. Экстренные службы приехали в считанные минуты. Пока нет информации, что стало причиной возгорания. Одна из версий — произошла перегрузка электронапряжения. Кроме того, не сразу удалось найти хозяина сгоревшего кабеля. В диспетчерской ПАО «Суэнко» подтвердили возгорание, но сразу же оговорились: «Это не наши сети, а железной дороги».

Cтоит отметить, что электричество в жилых домах было оперативно восстановлено, а где-то и вовсе не было отключения.