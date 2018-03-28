В Ростове-на-Дону фасад здания на центральном рынке залили цементом 

В самом центре Ростова-на-Дону рядом с «домом Бояркина» вместо капитального ремонта фасад административного здания просто залили цементом. Ранее в здании на улице Московской, 56 начали проводить капремонт и даже заменили все окна. Однако по неизвестным причинам строительные леса убрали, а фасад здания вместе с окнами залили цементом, оставив лишь одно «окошко». Неоднократно глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв заявлял, что хочет сделать город красивым, современным и удобным для жителей и гостей, без свалок, аварийных домов и проваливающихся дорог. Однако на деле этого не видно. Один из многочисленных примеров тому заброшенное здание на Центральном рынке.