Троих детей госпитализировали из подтопленных районов Алтайского края

Троих детей, которые были эвакуированы из подтопленного Шипуновского района, госпитализировали, сообщает Минздрав региона.

По информации ведомства, из двух поселков района — Ельцовка, Кузнечиха — эвакуировали 70 человек, из них 30 детей. Людей поместили в пункт временного размещения в селе Шипуново. Из числа эвакуированных детей простудные заболевания были выявлены у трех несовершеннолетних, их госпитализировали в районную больницу.

Медики сообщают, что перебоев с лекарствами нет. Кроме того, был задействован автомобиль скорой медпомощи с врачебной бригадой.