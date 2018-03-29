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Троих детей госпитализировали из подтопленных районов Алтайского края
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Троих детей госпитализировали из подтопленных районов Алтайского края 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Троих детей, которые были эвакуированы из подтопленного Шипуновского района, госпитализировали, сообщает Минздрав региона.
По информации ведомства, из двух поселков района — Ельцовка, Кузнечиха — эвакуировали 70 человек, из них 30 детей. Людей поместили в пункт временного размещения в селе Шипуново. Из числа эвакуированных детей простудные заболевания были выявлены у трех несовершеннолетних, их госпитализировали в районную больницу.
Медики сообщают, что перебоев с лекарствами нет. Кроме того, был задействован автомобиль скорой медпомощи с врачебной бригадой.
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