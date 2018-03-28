Пожарные получат дополнительную материальную помощь

России подразделения пожарной службы, работающие на договорной основе, получат дополнительное финансирование и смогут самостоятельно распоряжаться деньгами. В качестве примера приводится опыт ФГУП «Охрана», которое хоть и является структурой Росгвардии, однако в рамках своих полномочий может самостоятельно распределяет вырученные от заключенных договоров средства, передает газета «Известия»

Соответствующий законопроект подготовили в МЧС . В среду комитет Госдумы по безопасности должен его рассмотреть.

Согласно законопроекту, необходимо изменить

организационно-правовой

статус подразделений Государственной противопожарной службы, которые на договорной основе работают с крупными предприятиями. Члены правительства считают, что нововведение позволит подразделениям закупить современную технику и поднять зарплаты сотрудникам.

Пожарная служба обеспечивает безопасность на объектах нефтегазового комплекса, энергетики, машиностроения и культурного наследия, а также на промышленных предприятиях и в местах массового скопления людей.

В воскресенье, 25 марта, крупный пожар произошел в кемеровском торгово‐развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Погибли 64 человека. Большую часть погибших составляют дети, которые не смогли выбраться из залов кинотеатра. «360» вспомнил крупнейшие пожары в истории страны.