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Пожарные получат дополнительную материальную помощь
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пожарные получат дополнительную материальную помощь 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В России подразделения пожарной службы, работающие на договорной основе, получат дополнительное финансирование и смогут самостоятельно распоряжаться деньгами. В качестве примера приводится опыт ФГУП «Охрана», которое хоть и является структурой Росгвардии, однако в рамках своих полномочий может самостоятельно распределяет вырученные от заключенных договоров средства, передает газета «Известия».
Соответствующий законопроект подготовили в МЧС. В среду комитет Госдумы по безопасности должен его рассмотреть.
Согласно законопроекту, необходимо изменить
организационно-правовой
статус подразделений Государственной противопожарной службы, которые на договорной основе работают с крупными предприятиями. Члены правительства считают, что нововведение позволит подразделениям закупить современную технику и поднять зарплаты сотрудникам.
Пожарная служба обеспечивает безопасность на объектах нефтегазового комплекса, энергетики, машиностроения и культурного наследия, а также на промышленных предприятиях и в местах массового скопления людей.
В воскресенье, 25 марта, крупный пожар произошел в кемеровском торгово‐развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Погибли 64 человека. Большую часть погибших составляют дети, которые не смогли выбраться из залов кинотеатра. «360» вспомнил крупнейшие пожары в истории страны.
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Начало пожара в Кемерове попало на видео. Что мы из него узнали? В ТЦ «Зимняя вишня» погибла родственница главы Кемеровской области Закрыли дверь от безбилетников, а тут – пожар. Кто и как обеспечивает безопасность в кинотеатрах
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