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Красноярск отменил развлекательные мероприятия из-за трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Красноярск отменил развлекательные мероприятия из-за трагедии в Кемерове 

АиФ Красноярск 16 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае в учреждениях культуры на три дня отменены или перенесены развлекательные мероприятия, в том числе комедийные спектакли, сообщает правительство края.
Мероприятия, которые отменить нельзя, в частности «Парад звёзд в Оперном» и «Театральная весна» пройдут по сокращённой программе, а начнутся они с минуты молчания.
Также врио губернатор края Александр Усс распорядился об открытии официального счёта, чтобы желающие помочь семьям погибших могли посылать туда деньги.
«В эти дни вся страна, Красноярский край вместе с нашими соседями — кемеровчанами. В тушении этого пожара, в ликвидации его последствий красноярцы принимали активное участие — спасатели МЧС, работники Федерального медико-биологического агентства, психологи. Многие службы продолжают свою работу и сегодня. Вчера я направил телеграмму с соболезнованиями жителям Кемеровской области», — прокомментировал глава региона.
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