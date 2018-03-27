Красноярск отменил развлекательные мероприятия из-за трагедии в Кемерове

Красноярском крае в учреждениях культуры на три дня отменены или перенесены развлекательные мероприятия, в том числе комедийные спектакли, сообщает правительство края.

Мероприятия, которые отменить нельзя, в частности «Парад звёзд в Оперном» и «Театральная весна» пройдут по сокращённой программе, а начнутся они с минуты молчания.

Также врио губернатор края Александр Усс распорядился об открытии официального счёта, чтобы желающие помочь семьям погибших могли посылать туда деньги.