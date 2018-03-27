Власти Москвы отменяют развлекательные мероприятия из-за траура по погибшим в Кемерове 

Как рассказали агентству в пресс-службе «Мосгорпарка», все городские парки также отменили развлекательные мероприятия, оставив только образовательные. В парке «Зарядье» в среду также выключат все развлекательные ролики и музыку. Предварительное шоу, которое показывают посетителям перед сеансом «Полёта над Москвой», также не будут транслировать в день траура.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.