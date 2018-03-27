Власти Москвы отменяют развлекательные мероприятия из-за траура по погибшим в Кемерове

Говорит Москва: последние новости

В администрации Кемерова рассказали о погибшей в пожаре родственнице Тулеева

Помещения двух кинотеатров обрушились во время пожара в кемеровском ТЦ

После пожара в ТЦ в Кемерове опознаны 17 погибших