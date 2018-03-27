Одна из обвиняемых по делу о пожаре в Кемерове уверена, что был поджог

Арендатор ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Надежда Судденок , обвиняемая по делу о гибели 64 человек, уверена, что причиной пожара стал поджог. Об этом она сообщила в суде, передает ТАСС

«У меня есть версия, я уверена в том, что так и случилось. Сотрудник, которого я спрашивала, где возник пожар, — инструктор детского аттракциона — она услышала в этот момент хлопок, повернулась на хлопок и увидела столп огня, огромный столп огня. Это поролоновая куча рядом с батутами. Следовательно, я считаю, что это был поджог. В последний месяц мы стали жестко отправлять молодых людей, которые вели себя неадекватно, это была большая группировка, мы отбирали у них карты», — сказала она.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.