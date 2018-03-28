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Посольство России в КНДР приспустило флаг в память о погибших в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Посольство России в КНДР приспустило флаг в память о погибших в Кемерово 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар — РИА Новости. Посольство России в Пхеньяне приспустило государственный флаг РФ в память о жертвах трагедии в Кемерово, фотография размещена на официальной странице Facebook посольства.
"#КемеровоМыСТобой", — написано над фотографией здания посольства на странице в соцсети.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.
По числу жертв пожар в Кемерово — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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