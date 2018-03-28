Посольство России в КНДР приспустило флаг в память о погибших в Кемерово

"#КемеровоМыСТобой", — написано над фотографией здания посольства на странице в соцсети.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.