Акции в память о погибших кемеровчанах прошли в Приангарье

Ангарска, Братска, Черемхово, 27 марта в городах Иркутской области прошли траурные акции в память о жертвах пожара в торговом центре в Кемерове . Жители Иркутска Саянска , Шелехова собрались на центральных площадях, чтобы зажечь свечи и провести минуту молчания.

Особенно многолюдно было в Иркутске возле часовни на площади Сперанского, перед зданием регионального Правительства. О том, чтобы собраться здесь в 19 часов люди узнавали через социальные сети. Акцию полностью инициировали граждане, выбрав и время, и место. Иркутяне принесли сюда игрушки, цветы и плакаты с надписями: «Дети, простите».

После минуты молчания над площадью взлетела тысяча белых воздушных шаров, как символ скорби.