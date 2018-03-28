Акции в память о погибших кемеровчанах прошли в Приангарье 

27 марта в городах Иркутской области прошли траурные акции в память о жертвах пожара в торговом центре в Кемерове. Жители Иркутска, Ангарска, Братска, Черемхово, Саянска, Шелехова собрались на центральных площадях, чтобы зажечь свечи и провести минуту молчания.
Особенно многолюдно было в Иркутске возле часовни на площади Сперанского, перед зданием регионального Правительства. О том, чтобы собраться здесь в 19 часов люди узнавали через социальные сети. Акцию полностью инициировали граждане, выбрав и время, и место. Иркутяне принесли сюда игрушки, цветы и плакаты с надписями: «Дети, простите».
После минуты молчания над площадью взлетела тысяча белых воздушных шаров, как символ скорби.
28 марта, в день всероссийского траура по жертвам трагедии, акции памяти пройдут в Усолье-Сибирском и Тайшете.