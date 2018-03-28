Неизвестные от имени областного суда приглашают на слушание родных жертв пожара в Кемерове

КЕМЕРОВО , 28 марта. / ТАСС /. Неизвестные, представляясь представителями Кемеровского областного суда, звонят близким погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове и приглашают их на предварительное слушание по делу, связанному с трагедией. Официальные представители суда обзвон не проводили, сообщил в среду губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в обращении к жителям Кузбасса.

"Под видом этого сейчас выступает [неизвестный по телефону], прямо представляется, допустим: «Мы областной суд (к семьям погибших прямо обращается), приезжайте в областной суд, будет предварительное слушание». И люди верят, едут. Областной суд вообще не в теме, он и понятия не имеет. Но их же подняли специально семьи погибших. Люди в горе, а их «приглашали», — сказал Тулеев.

25 марта в Кемерове произошел пожар, который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей, 14 человек остаются в больницах. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, нет.