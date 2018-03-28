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Неизвестные от имени областного суда приглашают на слушание родных жертв пожара в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Неизвестные от имени областного суда приглашают на слушание родных жертв пожара в Кемерове 

ТАСС 9 часов назад
Фото: tvtomsk.ru
КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Неизвестные, представляясь представителями Кемеровского областного суда, звонят близким погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове и приглашают их на предварительное слушание по делу, связанному с трагедией. Официальные представители суда обзвон не проводили, сообщил в среду губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в обращении к жителям Кузбасса.
"Под видом этого сейчас выступает [неизвестный по телефону], прямо представляется, допустим: «Мы областной суд (к семьям погибших прямо обращается), приезжайте в областной суд, будет предварительное слушание». И люди верят, едут. Областной суд вообще не в теме, он и понятия не имеет. Но их же подняли специально семьи погибших. Люди в горе, а их «приглашали», — сказал Тулеев.
25 марта в Кемерове произошел пожар, который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей, 14 человек остаются в больницах. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, нет.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, и сотрудник частного охранного предприятия, по предварительным данным, отключивший систему оповещения при пожаре.
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