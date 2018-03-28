В Кемерово пройдут похороны 13 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Похороны 13 погибших при пожаре в торгово-развлекательном центра «Зимняя вишня» в Кемерово пройдут во вторник, сообщил РИА Новости представитель муниципального предприятия «Спецбюро».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

"Сегодня состоятся 13 похорон. Церемонии прощания пройдут в разных местах и храмах, в том числе в нашем зале", — сообщил собеседник агентства.

В «Спецбюро» уточнили, что погибших похоронят на четырех кладбищах в Кемерово — Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.