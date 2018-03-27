Путин отказался от личной встречи с Тулеевым

«Хочется не плакать, а реветь»

28 марта объявлен днем национального траура вопреки негласному правилу властей воздерживаться от таких решений, когда число жертв меньше 100 человек. Причина — большой общественный резонанс, ужасные обстоятельства смерти и возраст погибших, большинство из которых дети до 18 лет. Владимир Путин признался, что от количества погибших «хочется не плакать, а реветь». Однако после совещания, на котором чиновники пытались свалить вину на кого угодно, включая родителей и оппозицию, у президента, по его словам, возникли «уже совсем другие чувства».

Кто именно полетит в Кемерово — Путин или Медведев, — решилось только в понедельник поздно вечером: днем Дмитрий Песков говорил, что в графике главы государства нет такой поездки. За перемещениями борта №1 СМИ и другим заинтересованным лицам пришлось следить по сайту Флайтрадар, показывающему полеты всех самолетов в режиме реального времени. Администрация Президента визит не анонсировала, поставив в известность только местные власти. Пул журналистов из Москвы с собой не взяли — не успели. Но надо отдать должное Кремлю: тайны из поездки президента, а главное — из его разговоров с чиновниками и людьми, никто не делал. Все фото— и видеоматериалы были оперативно размещены на сайте kremlin.ru. Там же опубликованы стенограмма совещания, а также текстовые версии общения Путина с родственниками погибших и с самими пострадавшими в больнице. Обычно в подобных случаях пресс-служба ограничивается краткими сообщениями, что такие встречи состоялись. Но здесь явно не та ситуация…

Наиболее тяжелое впечатление оставляет, как ни странно, именно диалог с чиновниками. Он ясно показывает, что начальственного гнева на местах боятся больше, чем гнева людей. Губернатор области Аман Тулеев начал свое выступление на совещании не с признания вины, покаяния или соболезнований, а со слов «великой» благодарности президенту. «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — сказал он. По репликам губернатора можно восстановить примерную картину, как работает бюрократическая машина в случае ЧП: наверх ничего не докладывают до последнего, а когда тайное становится явным, стараются приуменьшить размер бедствия. Путин сам позвонил поинтересоваться ситуацией, но его поспешили успокоить: 27 пропавших без вести, идет эвакуация, все под контролем. «А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял», — рассказал Тулеев. Однако Путину с обновленными данными губернатор звонить не рискнул, понимая, что все уже известно из других источников — «картина примерно представлялась». Далее выступление Тулеева, который давно уже тяжело болеет, стало совершенно невнятным. С одной стороны, он высказался за прекращение каникул, освобождающих малый бизнес от проверок. Но тут же сам себя поправил, отметив, что «они были, есть и будут и бизнес — это основа экономики», хотя и «не улица с односторонним движением». Главная мысль, которую губернатор попытался, как мог, донести до президента, — народным горем пытается воспользоваться оппозиция. Митинг, на который собрались сотни кемеровчан, требующих его отставки, Тулеев описал следующими словами: 200 бузотеров, вообще не родственники погибших, пытаются решить свои проблемы.

Примечательно, что Путин в диалог с губернатором на совещании вступать не стал и от личной встречи с ним тоже отказался. В Администрации Президента ранее планировали оставить Амана Тулеева на хозяйстве вплоть до окончания полномочий, которые истекают в 2020 году. Однако трагедия в ТЦ «Зимняя вишня», показавшая, что глава области не только не контролирует ситуацию, но и не может адекватно реагировать на вызовы, способна ускорить его отставку. Хотя решения, очевидно, пока нет. В ответ на вопрос родственников погибших: «Будет ли Тулеев у нас сидеть до сих пор?» — Путин на автомате ответил: «Тулеев — не мэр города». И только после повторных призывов и пояснений, что «все в области происходит от него», а «мэр — единственный человек, который делает свою работу», пообещал провести расследование, невзирая на статусы. «Нужно точно совершенно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения. Здесь статус ни при чем», — заявил Путин.

На совещании он поручил Следственному комитету проверить всю цепочку — начиная с того, как кондитерская фабрика получила разрешение стать развлекательным центром, и заканчивая теми, кто должен был отслеживать безопасность здания. Глава СК Александр Бастрыкин в своем выступлении подтвердил практически все страшные факты, о которых писали в соцсетях и СМИ. Работники комплекса заперли детей в кинозале, чтобы туда не проникла «безбилетная молодежь», а когда начался пожар, первыми побежали к выходу, бросив посетителей на произвол судьбы. «У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра», — констатировал глава Следкома. Действия, а точнее бездействие, сотрудника ЧОПа, не нажавшего кнопку оповещения о ЧП, по его словам, «не имеют разумного объяснения». А система противопожарной сигнализации не работала с 19 марта — администрация ТЦ, зная об этом, ничего не предпринимала, заявил Бастрыкин. При этом часть вины за случившуюся трагедию глава СК попытался переложить на плечи родителей, которые оставляют своих детей в кинозалах и игровых комнатах, а сами отправляются «в прогулку за вещами». «Сейчас такова психология родителей и тех лиц, которые заняты по линии школы ответственностью за судьбы детей. В наше время так не было», — посетовал Бастрыкин. Однако Путин этого праведного гнева не разделял. Ситуация, когда родители не мучают детей походами по магазинам, по его мнению, совершенно нормальна. И люди вправе рассчитывать, что их дети остаются в надежных руках, при нормальной организации безопасности. Задача государственных органов — обеспечить эту уверенность. Бастрыкин попытался перевести все стрелки на собственников: мол, они заботились только об извлечении собственной прибыли, а на людей — плевать. «Ну что собственник? — не выдержал президент. — Сдал в аренду и сдал. А органы государственной власти, городские органы в данном случае должны обеспечить необходимый уровень безопасности».

Мэра города — Ильи Середюка — не было на совещании в администрации. С ним Путин пообщался уже в бюро судмедэкспертизы, где собрались родственники погибших. Вопросов у президента было только два: «Как дали разрешение на ввод в эксплуатацию?» и «Почему не были выполнены предписания Госпожнадзора?». Внятных ответов не последовало, что делает г-на Середюка первоочередным кандидатом на арест. Но Путин обещал не торопиться, и пока среди задержанных по-прежнему нет ни одного чиновника.