В Тюмени старуют проверки ТРЦ, школ и детских садов с участием МЧС и прокуратуры

После страшной трагедии в Кемерово , унёсший жизни 64 человек, жители Тюмени и области всерьёз обеспокоились безопасностью своего нахождения в местных торговых центрах. Как мы уже сообщали накануне, для инициирования проверок этих зданий необходимо распоряжение региональной прокуратуры . Его подписали в ведомстве вечером 27 марта, и уже с этого дня пожарные начинают детальную проверку тюменских шоппинг-моллов и других мест массового скопления людей. — По поручению генерального прокурора и губернатора нашего региона Владимира Якушева 28 марта начинается проверка в ТРЦ. Всего в ближайшие 10 дней на территории юга Тюменской области проверим около 100 объектов. Это не только крупные магазины, но и школы, детские сады и другие места массового скопления людей, — уточнил заместитель начальника областного МЧС Сергей Зиневич. Редакция 72.ru уже попробовала самостоятельно проверить, легко ли выбраться из местных шоппинг-моллов через аварийные выходы. Результаты экспресс-проверки вы можете узнать в нашем предыдущем материале. Продолжили мы свой эксперимент и в видеоформате. И вот-тут удалось обнаружить кое-что очень любопытное. Смотрите сами.

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Что делать, если в общественном месте начался пожар

Рассказали (точнее — напомнили) в МЧС и об этом в пресс-службе регионального МЧС. Надеемся, что применять эти знания на практике вам никогда не придётся, но на всякий случай предлагаем запомнить алгоритм действий во время пожара. Итак, если вы почувствовали специфический запах дыма или увидели пламя, необходимо:

Осмотреться вокруг на предмет обнаружения телефона или тревожной кнопки. Вызвать помощь.

Если очаг возгорания — небольшой, а под рукой есть средства для его тушения, попробовать погасить его. Если же пожар начался на производстве — просто эвакуироваться, ведь использование воды или других подручных средств может привести совсем не к ожидаемому результату.

Наметить кратчайший путь для выхода из здания. Стараться продвигаться по пути экстренной эвакуации и призывать делать то же самое окружающих.

Стараться максимально быстро выбраться из задымлённого помещения. Хорошее средство для защиты дыхательных путей — носовой платок, шарф или рукав. Если в помещении есть дети, придерживайте их за плечи, контролируя передвижение и состояние.

Соблюдая эти подсказки, можно минимизировать риски и выйти из помещения, охваченного пожаром, целым и невредимым.