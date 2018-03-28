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В Сети появилась паническая переписка сотрудников «Зимней вишни»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Сети появилась паническая переписка сотрудников «Зимней вишни» 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Опубликованная переписка сотрудников кемеровского ТРК «Зимняя вишня» продемонстрировала панику и растерянность.
Скриншоты из внутреннего закрытого чата сотрудников ТРК «Зимняя вишня» опубликовал telegram-канал Life Shot. Судя по записям, в первые минуты пожара сотрудники были растеряны и паниковали.
Они заявили, что необходимо вызвать пожарных и эвакуировать людей, акцентируя особое внимание на залах кинотеатра, после чего был объявлен экстренный сбор в школе №7. Вскоре сотрудники стали писать заявления на восстановление документов.
Очаг пожара, в результате которого в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, был в батутной яме, а огонь мог вспыхнуть из-за «искры с потока» или замыкания проводки, сообщил инструктор детской площадки Сергей Сочинский.
Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека.
В среду власти Кемеровской области и правоохранительные органы начали работать с заявлениями, согласно которым количество погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» составляет 78 человек.
Акции памяти погибших прошли в Абакане, Новосибирске, Красноярске, Томске, Москве и многих других городах страны. Также была отключена подсветка Останкинской башни.
28 марта в России объявлен общенациональный траур.
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