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Проститься со спасавшей детей в ТРК «Зимняя вишня» учительницей пришли десятки школьников
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Проститься со спасавшей детей в ТРК «Зимняя вишня» учительницей пришли десятки школьников 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Проститься с 37-летней учительницей Татьяной Дарсалией, которая погибла, спасая детей в горящем ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, пришли десятки учеников школы, где она работала.
Отпевание проходит в Знаменском кафедральном соборе в центре Кемерово, где собрались десятки учеников гимназии № 17, в которой Дарсалия работала учителем иностранных языков, сотрудники гимназии и ее друзья, передает РИА «Новости».
Учительница Татьяна Дарсалия смогла вывести 14-летнюю дочь Элеонору, но узнав, что в горящем здании есть другие дети, попыталась их спасти, вернуться уже не смогла. В здании Дарсалия задохнулась угарным газом.
Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека. Родственники заявили о пропаже 67 человек во время пожара.
Следственный комитет предъявил обвинения всем пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово.
В среду в оперативном штабе сообщили, что за медицинской помощью после пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» обратились еще восемь человек, общее количество пострадавших возросло до 76.
Акции памяти погибших во вторник прошли в Абакане, Новосибирске, Красноярске, Томске, Москве и многих других городах страны. Также была отключена подсветка Останкинской башни. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
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 Ещё 5 источников 
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