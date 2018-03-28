Проститься со спасавшей детей в ТРК «Зимняя вишня» учительницей пришли десятки школьников

Проститься с 37-летней учительницей Татьяной Дарсалией, которая погибла, спасая детей в горящем ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово , пришли десятки учеников школы, где она работала.

Отпевание проходит в Знаменском кафедральном соборе в центре Кемерово, где собрались десятки учеников гимназии № 17, в которой Дарсалия работала учителем иностранных языков, сотрудники гимназии и ее друзья, передает РИА «Новости»

Учительница Татьяна Дарсалия смогла вывести 14-летнюю дочь Элеонору, но узнав, что в горящем здании есть другие дети, попыталась их спасти, вернуться уже не смогла. В здании Дарсалия задохнулась угарным газом.

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека. Родственники заявили о пропаже 67 человек во время пожара.

Следственный комитет предъявил обвинения всем пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово.

В среду в оперативном штабе сообщили, что за медицинской помощью после пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» обратились еще восемь человек, общее количество пострадавших возросло до 76.