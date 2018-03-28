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Арендатора ТРК «Зимняя вишня» попросили отправить в СИЗО
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Арендатора ТРК «Зимняя вишня» попросили отправить в СИЗО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Следствие просит Заводский райсуд Кемерово на два месяца арестовать арендатора ТРК «Зимняя вишня» Надежду Судденок, обвиняемую в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Прошу удовлетворить ходатайство о заключении Судденок под стражу на один месяц 29 суток», — цитирует ТАСС представителя СК, выступившего в суде при избрании Судденок меры пресечения.
Накануне Надежда Судденок заявила, что в кинотеатрах ТРК «Зимняя вишня» никогда не закрывались двери. Также она рассказывала, что во время пожара сотрудники торгового центра заявили ей о выводе всех посетителей. Она предположила, что пожар начался в результате поджога. Во вторник суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока задержания Судденок и других фигурантов дела до 72 часов.
По данным МЧС, тела всех 64 погибших при пожаре обнаружены, пропавших без вести нет. На городском кладбище Кемерово начались похороны погибших. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
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