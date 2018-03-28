Арендатора ТРК «Зимняя вишня» попросили отправить в СИЗО

Следствие просит Заводский райсуд Кемерово на два месяца арестовать арендатора ТРК «Зимняя вишня» Надежду Судденок , обвиняемую в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Прошу удовлетворить ходатайство о заключении Судденок под стражу на один месяц 29 суток», — цитирует ТАСС представителя СК, выступившего в суде при избрании Судденок меры пресечения.

Накануне Надежда Судденок заявила, что в кинотеатрах ТРК «Зимняя вишня» никогда не закрывались двери. Также она рассказывала, что во время пожара сотрудники торгового центра заявили ей о выводе всех посетителей. Она предположила, что пожар начался в результате поджога. Во вторник суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока задержания Судденок и других фигурантов дела до 72 часов.