На Чукотке пройдут траурные митинги в память о погибших в Кемерово

ВЛАДИВОСТОК , 28 мар — РИА Новости . Жители Чукотки в среду соберутся на траурные митинги в память о погибших на пожаре в Кемерово , сообщает правительство дальневосточного региона. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта. "Сегодня в окружной столице ( Анадыре — ред.) около Свято-Троицкого кафедрального собора в 15.00 (06.00 мск) горожане соберутся на поминальную акцию. В Билибино траурный митинг пройдёт в полдень около дома культуры", — говорится в сообщении. Накануне в храмах Чукотки прошли панихиды по погибшим в Кемерово. В том числе по благословению правящего архиерея в Свято-Троицком кафедральном соборе Анадыря отслужена панихида, которую возглавил старший священник собора иеромонах Стефан (Кашин). Во всем регионе отменены развлекательные мероприятия и программы, приспущены государственные флаги. Телеграммы со словами соболезнования в адрес жителей Кемерово и губернатора области направили глава Чукотки Роман Копин , председатель окружной думы Александр Маслов и мэр Анадыря Илья Давиденко. По числу жертв пожар в Кемерово — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).