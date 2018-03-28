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Взрывались колеса: ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Взрывались колеса: ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка 

e1.ru 55 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Екатеринбурге около пяти утра во дворе дома № 76 по улице Краснолесья загорелась иномарка Volvo. Как сообщила Е1.RU читательница Анастасия, во время пожара раздалось три взрыва — взрывались колеса.
— В 4:20 я услышала взрыв и подошла к окну, увидела много дыма и горящую машину. Мой муж вызвал пожарных, — рассказала Анастасия.
Анастасия добавила, что машина горела около 26 минут. Такую точность девушка объяснила тем, что стоя у окна переживала о том, как бы огонь не задел автомобиль ее семьи. За это время передняя часть Volvo успела полностью сгореть, при этом пострадала и припаркованная рядом машина.
Также со слов нашей читательницы стало известно, что владелец автомобиля Андрей рассматривает версию поджога, так как изначально загорелось колесо машины.
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