Взрывались колеса: ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка

Сегодня в Екатеринбурге около пяти утра во дворе дома № 76 по улице Краснолесья загорелась иномарка Volvo. Как сообщила Е1.RU читательница Анастасия, во время пожара раздалось три взрыва — взрывались колеса.

— В 4:20 я услышала взрыв и подошла к окну, увидела много дыма и горящую машину. Мой муж вызвал пожарных, — рассказала Анастасия.

Анастасия добавила, что машина горела около 26 минут. Такую точность девушка объяснила тем, что стоя у окна переживала о том, как бы огонь не задел автомобиль ее семьи. За это время передняя часть Volvo успела полностью сгореть, при этом пострадала и припаркованная рядом машина.

Также со слов нашей читательницы стало известно, что владелец автомобиля Андрей рассматривает версию поджога, так как изначально загорелось колесо машины.